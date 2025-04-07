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Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Ділок за 4000 доларів влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі – надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку. Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.

Дорогою до відправного пункту обох затримали правоохоронці.

За свої послуги фігурант вже встиг отримати аванс. Йому обрали запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини.