До Білорусі за 4000 доларів: на Волині затримали чергового переправника
Житель Дубенського району отримав підозру за організацію незаконного переправлення чоловікків через держкордон України
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Ділок за 4000 доларів влаштував для військовозобов’язаного незаконний трансфер до Білорусі – надав чоловіку вказівки щодо необхідного спорядження та речей, а через кілька днів зустрівся із ним у Луцьку. Разом вони планували дістатися рейсовим автобусом Київщини, де переправник мав безпосередньо допомогти військовозобов’язаному виїхати з країни поза офіційними пунктами пропуску.
Дорогою до відправного пункту обох затримали правоохоронці.
За свої послуги фігурант вже встиг отримати аванс. Йому обрали запобіжний захід.
Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини.