У Вінниці ліквідували "домашню" нарколабораторію з прибутком у майже пів мільйона гривень

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Правоохоронці ліквідували у Вінниці лабораторію, в якій 27-річний місцевий житель налагодив масштабне виробництво психотропних речовин

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисник винаймав двоповерховий будинок в приватному секторі Вінниці. Там обладнав підпільний склад-лабораторію, де виготовлялись, фасувались та зберігались амфетамін, альфа-PVP та мефедрон в особливо великих розмірах.

Окрім того, чоловік адміністрував Telegram-канал, через який відбувався безконтактний збут.

Орієнтовна вартість вилучених заборонених речовин, прекурсорів та лабораторного обладнання за цінами "чорного" ринку сягає 20 мільйонів гривень. Сумарний дохід від продажу сильнодіючих психотропів становив близько 500 тис. грн на місяць.

Для знешкодження "бізнесу" зловмисника правоохоронці провели спецоперацію із залученням спецпідрозділу КОРД. Функціонування нарколабораторії припинили, значну партію різних психотропів вилучили, а самого фігуранта затримали у процесуальному порядку.

У результаті ряду санкціонованих обшуків вилучили: 28,5 кг мефедрону та альфа-PVP, більш ніж 100 кг прекурсорів та понад 275 кг хімічних реагентів в сухому і рідкому стані, серед яких 10 кг оксиду ртуті.

А також лабораторне обладнання, фасувальні та пакувальні матеріали, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук, чорнові записи, автомобіль та інші речові докази.

Суд відправив підозрюваного на два місяці під варту. Наркодилеру загрожує до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті накрили масштабну нарколабораторію, яка виготовляла наркотики на 15 мільйонів гривень щомісяця.