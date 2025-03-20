Прикордонники ліквідували масштабний канал незаконного постачання в Україну психотропів на суму понад 20 млн грн

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Під час масштабної спецоперації правоохоронці знешкодили злочинну групу, члени якої організували незаконне постачання з Польщі в Україну речовин, які містять психотроп Тетрагідроканабінол (TGK), що є забороненим в обігу на території нашої країни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

За словами експертів, ці речовини використовувалися для виготовлення приладів для паління з розчином ізольованого канабідіолу. Готова продукція збувалась через мережу магазинів, АЗС, торгівельних точок, інтернет ресурсів та через інших розповсюджувачів.

Під час проведення комплексу заходів за даним кримінальним провадженням правоохоронці задокументували злочинну діяльність 13 фігурантів. На основі зібраних доказів одночасно проведено 88 обшуків на території міста Києва, Київської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Житомирської областей.

Правоохоронці виявили спеціальне обладнання і понад 11,3 тис. дієтичних добавок на суму понад 20 млн грн.

Нагадаємо, Львівщині інспекторка митниці за 3000 доларів власним авто вивезла до Польщі чотирьох чоловіків призовного віку.