На Волыни служебные собаки обнаружили у пассажиров рейсовых автобусов наркотики

фото: Волынская таможня

На таможенном посту "Ягодин" служебные собаки обнаружили темно-зеленое вещество растительного происхождения, по признакам напоминающее каннабис

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской таможни, передает RegioNews.

Отмечается, что коноплю пытался ввезти в Украину гражданин Колумбии. Он был пассажиром рейсового автобуса сообщением "Познань – Киев".

Вещество находилось в металлической банке в рюкзаке иностранца.

Кроме того, на таможенном посту "Устилуг" обнаружены еще 2 похожих нарушения. Запрещенные вещества обнаружили у пассажиров автобусов – граждан Украины, выезжавших в Польшу.

В одном случае женщина "забыла" выложить из кармана жилетки стеклянную колбу с каннабисом. В другом – в бумажном свертке в куртке мужчины нашли порошок белого цвета, похожий на запретное опасное психотропное вещество "альфа PVP".

Все вещества изъяты и переданы правоохранителям.

Напомним, в Виннице ликвидировали "домашнюю" нарколабораторию с прибылью почти в полмиллиона гривен.

Реше сообщалось, что в Закарпатье накрыли масштабную нарколабораторию, которая производила наркотики на 15 миллионов гривен ежемесячно.