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18 березня 2025, 17:12

У Волинській області прикордонники виявили приховану партію заправок для вейпів

18 березня 2025, 17:12
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску «Устилуг» військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з митниками знайшли чималу партію рідини для електронних сигарет, яку намагалися незаконно ввезти в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як зазначається, товар виявили за допомогою ручного сканера під час огляду рейсового автобуса "МАН", який прямував з Чехії.

"440 блоків рідини для вейпів намагалися перевезти через кордон водії – двоє мешканців Житомирської області. Пакунки вони сховали у спеціально виготовлених тайниках та порожнинах багажного відділення транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Орієнтовна вартість вилученого товару становить 1,5 млн грн.

Нагадаємо, на Волині ділки замість дизпалива продавали фальсифікат.

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