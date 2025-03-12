На дитину впали дерев'яні плити: на Волині загинув 9-річний хлопчик
Трагедія сталася у понеділок, 10 березня, у Луцькому районі. Поліція з’ясовує обставини смерті дитини
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Тіло хлопчика виявив батько у підсобному приміщенні: попередньо, на 9-річну дитину впали дерев'яні плити, які стояли вздовж стіни.
Лікарі "швидкої" проводили реанімаційні заходи, та, на жаль, дитина померла.
За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України з поміткою "нещасний випадок".
Тіло хлопчика направили на судмедекспертизу. Триває розслідування.
Нагадаємо, ввечері 9 березня на залізниці в Пересипському районі Одеси двох хлопців уразило струмом на даху вантажного вагону. Обидва юнаки загинули.
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