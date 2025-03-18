В Волынской области пограничники обнаружили скрытую партию заправок для вейпов
В пункте пропуска «Устилуг» военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили немалую партию жидкости для электронных сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
Как отмечается, товар был обнаружен с помощью ручного сканера при осмотре рейсового автобуса "МАН", следовавшего из Чехии.
"440 блоков жидкости для вейпов пытались перевезти через границу водители – двое жителей Житомирской области. Свертки они спрятали в специально изготовленных тайниках и полостях багажного отделения транспортного средства", - говорится в сообщении.
Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 1,5 млн грн.
Напомним, на Волыни дельцы вместо дизтоплива продавали фальсификат.