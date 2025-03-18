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18 марта 2025, 17:12

В Волынской области пограничники обнаружили скрытую партию заправок для вейпов

18 марта 2025, 17:12
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фото: ГПСУ
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В пункте пропуска «Устилуг» военнослужащие Волынского пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили немалую партию жидкости для электронных сигарет, которую пытались незаконно ввезти в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Как отмечается, товар был обнаружен с помощью ручного сканера при осмотре рейсового автобуса "МАН", следовавшего из Чехии.

"440 блоков жидкости для вейпов пытались перевезти через границу водители – двое жителей Житомирской области. Свертки они спрятали в специально изготовленных тайниках и полостях багажного отделения транспортного средства", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет 1,5 млн грн.

Напомним, на Волыни дельцы вместо дизтоплива продавали фальсификат.

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