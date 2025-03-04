Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
У пункті пропуску "Ягодин" військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили у пасажирки міжнародного автобуса цілу колекцію старовинних монет, яка може мати культурну та історичну цінність
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
У дорожній сумці серед особистих речей 46-річна мешканка Києва везла колекцію з 44 монет. Прикордонники виявили предмети старовини за допомогою ручного сканера. Монети датуються 1664–1959 роками. Вони можуть становити культурну цінність.
"Предмети старовини вилучені та передані на склад митниці для подальшої експертизи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями на кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років.
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