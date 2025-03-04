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04 березня 2025, 06:05

Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет

04 березня 2025, 06:05
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фото: ДПСУ
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У пункті пропуску "Ягодин" військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили у пасажирки міжнародного автобуса цілу колекцію старовинних монет, яка може мати культурну та історичну цінність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

У дорожній сумці серед особистих речей 46-річна мешканка Києва везла колекцію з 44 монет. Прикордонники виявили предмети старовини за допомогою ручного сканера. Монети датуються 1664–1959 роками. Вони можуть становити культурну цінність.

"Предмети старовини вилучені та передані на склад митниці для подальшої експертизи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями на кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років.

митниця прикордонники Волинська область монета колекція історична цінність
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