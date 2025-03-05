Из Украины пытались вывезти старинную итальянскую скрипку
На Волыни пограничники совместно с таможенниками остановили попытку вывоза из Украины старинной скрипки Gaetano Guadagnini, что может иметь историческую и культурную ценность
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
На выезде из Украины из-за пункта пропуска "Устилуг" правоохранители остановили автомобиль Mercedes. 50-летний водитель — житель Ковельского района — вез в салоне старинную скрипку с маркировкой "Gaetano Guadagnini fecs in Torino nell'anno 1852 in plaza S.Carlo".
"Инструмент изъят сотрудниками таможни для дальнейшей проверки его происхождения и законности вывоза", - говорится в сообщении.
Напомним, на украинско-словацкой границе таможенники остановили мужчину, который пытался вывезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.
Ранее из Украины в Польшу пытались вывезти старинную скрипку Страдивари.