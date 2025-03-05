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05 марта 2025, 07:10

Из Украины пытались вывезти старинную итальянскую скрипку

05 марта 2025, 07:10
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фото: ГПСУ
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На Волыни пограничники совместно с таможенниками остановили попытку вывоза из Украины старинной скрипки Gaetano Guadagnini, что может иметь историческую и культурную ценность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На выезде из Украины из-за пункта пропуска "Устилуг" правоохранители остановили автомобиль Mercedes. 50-летний водитель — житель Ковельского района — вез в салоне старинную скрипку с маркировкой "Gaetano Guadagnini fecs in Torino nell'anno 1852 in plaza S.Carlo".

"Инструмент изъят сотрудниками таможни для дальнейшей проверки его происхождения и законности вывоза", - говорится в сообщении.

Напомним, на украинско-словацкой границе таможенники остановили мужчину, который пытался вывезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.

Ранее из Украины в Польшу пытались вывезти старинную скрипку Страдивари.

таможня пограничники Волынская область скрипка историческая ценность
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