На кордоні з Молдовою виявили стародавню кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
Пізно ввечері 27 лютого мешканець Вінниччини хотів вивезти до Молдови стародавню кам’яну сокиру. Водія вантажівки зупинили у пункті пропуску "Мамалига"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
"Під час огляду автомобіля прикордонники Чернівецького загону на спальному місці водія в коробці виявили 4 монети, датовані початком минулого століття та кам’яну сокиру, якій, скоріш за все, не одна тисяча років", — йдеться у повідомленні.
Дані предмети можливо становлять культурну та історичну цінність. Знахідки вилучили для проведення експертизи.
Відносно чоловіка 1956 року народження склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше через Одещину з України хотіли вивезти старовинні радіоприймачі.
На українському кордоні зупинили вантажівку, викрадену у ФранціїВсі новини »
27 лютого 2025, 15:10Українець намагався вивезти до Румунії 52 старовинні книжки
24 лютого 2025, 05:49
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
В Одесі затримали "поліцейського", який вживав алкоголь у громадському транспорті
28 лютого 2025, 14:44Обстріли Донеччини: росіяни вбили трьох людей та двох поранили
28 лютого 2025, 14:43Армія РФ завдала удару авіабомбою по селу на Харківщині
28 лютого 2025, 14:31В окупованому росіянами Маріуполі підірвали авто зі співробітником ФСБ
28 лютого 2025, 14:26Графіки відключень та багато іншого: Укренерго запустили мобільний застосунок
28 лютого 2025, 14:14Ірині Фаріон хочуть дати Героя України посмертно
28 лютого 2025, 14:11Росіяни обстріляли Краматорськ: є руйнування
28 лютого 2025, 13:58У Києві 21-річний рецидивіст пограбував військового
28 лютого 2025, 13:39Книга, яка пояснює Дональда Трампа
28 лютого 2025, 13:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Всі блоги »