Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет
В пункте пропуска "Ягодин" военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили у пассажирки международного автобуса целую коллекцию старинных монет, которая может иметь культурную и историческую ценность
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В дорожной сумке среди личных вещей 46-летняя жительница Киева везла коллекцию из 44 монет. Пограничники обнаружили предметы старины с помощью ручного сканера. Монеты датируются 1664-1959 годами. Они могут представлять культурную ценность.
"Предметы старины изъяты и переданы на склад таможни для дальнейшей экспертизы", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях на границе с Молдовой обнаружили старинный каменный топор, которому несколько тысяч лет.
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