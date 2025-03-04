Сокровища в чемодане: киевлянка хотела выехать из Украины с коллекцией старинных монет

фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Ягодин" военнослужащие Волынского пограничного отряда обнаружили у пассажирки международного автобуса целую коллекцию старинных монет, которая может иметь культурную и историческую ценность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В дорожной сумке среди личных вещей 46-летняя жительница Киева везла коллекцию из 44 монет. Пограничники обнаружили предметы старины с помощью ручного сканера. Монеты датируются 1664-1959 годами. Они могут представлять культурную ценность.

"Предметы старины изъяты и переданы на склад таможни для дальнейшей экспертизы", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях на границе с Молдовой обнаружили старинный каменный топор, которому несколько тысяч лет.