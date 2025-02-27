На українському кордоні зупинили вантажівку, викрадену у Франції

фото: ДПСУ

На Львівщині, у пункті пропуску "Краківець", військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону виявили викрадену вантажівку MAN. Фура перебувала в міжнародному розшуку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За базою даних Інтерполу вантажівка MAN 2019 року випуску перебувала в міжнародному розшуку. Автомобіль, який прямував на вʼїзд в Україну, викрали у Франції навесні 2024 року.

"По даному факту прикордонники поінформували компетентні органи для подальших правових дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на українському кордоні затримали позашляховик Land Rover, викрадений у Великій Британії.