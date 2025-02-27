На українському кордоні зупинили вантажівку, викрадену у Франції
На Львівщині, у пункті пропуску "Краківець", військовослужбовці 7-го прикордонного Карпатського загону виявили викрадену вантажівку MAN. Фура перебувала в міжнародному розшуку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
За базою даних Інтерполу вантажівка MAN 2019 року випуску перебувала в міжнародному розшуку. Автомобіль, який прямував на вʼїзд в Україну, викрали у Франції навесні 2024 року.
"По даному факту прикордонники поінформували компетентні органи для подальших правових дій", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на українському кордоні затримали позашляховик Land Rover, викрадений у Великій Британії.
На Закарпатті двоє підлітків допомагали чоловікам незаконно потрапити до УгорщиниВсі новини »
27 лютого 2025, 00:23Продав авто, яке оплатили військові: шахрай з Волині заробляв на автівках для ЗСУ
26 лютого 2025, 21:46На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон у вантажівці з продуктами
26 лютого 2025, 14:03
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Волині знайшли тіло чоловіка, який зник пів року тому
27 лютого 2025, 15:45Росіяни вдарили по Костянтинівці з артилерії та РСЗВ: є жертва та 4 поранених
27 лютого 2025, 15:30В українців з’явилася нова підстава для отримання інвалідності
27 лютого 2025, 14:59Для спокійних поїздок: у Києві запустили жіноче таксі
27 лютого 2025, 14:52В Офісі Омбудсмена розповіли, як реагують на порушення прав людини з боку ТЦК
27 лютого 2025, 14:48У ЗСУ вважають, що Україна має готуватися до наступної фази війни з РФ
27 лютого 2025, 14:35Оголосили про підозру постачальнику російських літаків, з яких атакують українців
27 лютого 2025, 14:34Повернення ядерної зброї: всі поспішають посадити Україну за стіл переговорів без гарантій безпеки
27 лютого 2025, 14:30Російські школярі привітали окупантів малюнками з емблемами ССО ЗСУ
27 лютого 2025, 14:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі блоги »