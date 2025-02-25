Волинські прикордонники викрили канал розповсюдження контрафактних електронних сигарет та рідин

фото: ДПСУ

Співробітники Волинського прикордонного загону спільно з детективами припинили незаконну реалізацію контрафактних підакцизних товарів на території Київщини, Львівщини та Рівненщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що група осіб організувала незаконне ввезення в Україну електронних сигарет та нікотиновмісних рідин поза митним контролем. Підакцизна продукція надходила від постачальника, розташованого в одній із країн Європейського Союзу, та потрапляла на внутрішній ринок в обхід законних процедур.

Контрафактні товари продавали через інтернет. Основними регіонами збуту були Київська, Львівська та Рівненська області.

Зазначається, що всі вилучені товари не мали акцизних марок, а їхня загальна вартість оцінюється у понад 4 мільйони гривень.

За цим фактом триває досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Нагадаємо, в Запоріжжі поліцейські виявили понад 10 тисяч пачок контрафактних цигарок.