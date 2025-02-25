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25 лютого 2025, 05:16

У Луцьку викрили підпільного торговця алкоголем і сигаретами

25 лютого 2025, 05:16
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фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили жителя Луцька, який продавав незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.

Чоловік не був зареєстрований як підприємець, він незаконно виготовляв і продавав алкоголь та сигарети без ліцензії. Товар зберігав у занедбаних кіосках і збував постійним клієнтам за готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 400 літрів алкоголю та майже 3000 контрафактних сигарет.

Загальна вартість вилученої продукції складає майже 500 тисяч гривень, на неї наклали арешт.

Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.

Волинська область БЕБ
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