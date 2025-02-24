На Волині 8 учнів отруїлися невідомою речовиною: дітей госпіталізували

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Волині до лікарні через отруєння невідомою речовиною потрапило 8 школярів

Про це повідомив Камінь-Каширський районний відділ поліції, передає RegioNews.

Інцидент трапився 24 лютого вранці в одному з навчальних закладів Камінь-Каширського району.

Під час шкільних заходів дітям стало зле. Восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулись самостійно. Їм надана необхідна допомога, перебувають у свідомості.

Попередньо відомо, що вони отруїлись невідомою речовиною.

Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Коли всі нюанси інциденту будуть вияснені, буде ухвалене відповідне процесуальне рішення, зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Сумах внаслідок пожежі у гуртожитку загинуло немовля.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині двоє дітей отруїлися чадним газом.