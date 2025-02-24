На Волині 8 учнів отруїлися невідомою речовиною: дітей госпіталізували
На Волині до лікарні через отруєння невідомою речовиною потрапило 8 школярів
Про це повідомив Камінь-Каширський районний відділ поліції, передає RegioNews.
Інцидент трапився 24 лютого вранці в одному з навчальних закладів Камінь-Каширського району.
Під час шкільних заходів дітям стало зле. Восьмеро учнів були доставлені у медзаклад або звернулись самостійно. Їм надана необхідна допомога, перебувають у свідомості.
Попередньо відомо, що вони отруїлись невідомою речовиною.
Обставини події з'ясовує слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Коли всі нюанси інциденту будуть вияснені, буде ухвалене відповідне процесуальне рішення, зазначили в поліції.
Нагадаємо, в Сумах внаслідок пожежі у гуртожитку загинуло немовля.
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