Волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей
Сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с детективами прекратили незаконную реализацию контрафактных подакцизных товаров на территории Киевской, Львовской и Ровенской.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Правоохранители установили, что группа лиц организовала незаконный ввоз в Украину электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция поступала от поставщика, расположенного в одной из стран Европейского Союза, и попадала на внутренний рынок в обход законных процедур.
Контрафактные товары продавали через Интернет. Основными регионами сбыта были Киевская, Львовская и Ровенская области.
Отмечается, что все изъятые товары не имели акцизных марок, а их общая стоимость оценивается более чем в 4 миллиона гривен.
По этому факту идет досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).
Напомним, в Запорожье полицейские обнаружили более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет.