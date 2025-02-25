Волынские пограничники разоблачили канал распространения контрафактных электронных сигарет и жидкостей

фото: ГПСУ

Сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с детективами прекратили незаконную реализацию контрафактных подакцизных товаров на территории Киевской, Львовской и Ровенской.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что группа лиц организовала незаконный ввоз в Украину электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей вне таможенного контроля. Подакцизная продукция поступала от поставщика, расположенного в одной из стран Европейского Союза, и попадала на внутренний рынок в обход законных процедур.

Контрафактные товары продавали через Интернет. Основными регионами сбыта были Киевская, Львовская и Ровенская области.

Отмечается, что все изъятые товары не имели акцизных марок, а их общая стоимость оценивается более чем в 4 миллиона гривен.

По этому факту идет досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, в Запорожье полицейские обнаружили более 10 тысяч пачек контрафактных сигарет.