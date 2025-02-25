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25 лютого 2025, 01:38

На Волині засудили чоловіка за неодноразове зґвалтування 12-річної племінниці дружини

25 лютого 2025, 01:38
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фото: pixabay
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Суд визнав 34-річного жителя одного з сіл Хмільницького району Вінницької області винним у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки, заподіянні їй травм середньої тяжкості

Про це повідомляє пресслужба прокуратура, передає RegioNews.

У жовтні-листопаді 2023 року чоловік, перебуваючи напідпитку, кілька разів у своїй оселі на Вінничині та в оселі родичів в одному з сіл Луцького району, ґвалтував племінницю дружини та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру.

Це спричинило у дитини тривалий стресовий розлад із тривожно-депресивною реакцією.

Зловмиснику призначили покарання у виді 15 років тюрми. Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Полтавщини чоловіка судили за розбещення 11-річної подружки доньки.

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