У Запоріжжі поліцейські виявили понад 10 тисяч пачок контрафактних цигарок

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В Олександрівському та Комунарському районах обласного центру правоохоронці задокументували два факти зберігання та транспортування безакцизних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Запорізькій області.

Правоохоронці встановили, що жителька Комунарського району може бути причетна до реалізації незаконно виготовлених сигарет. Згодом правоохоронці виявили та вилучили у неї понад 5500 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Після цього в одному з поштових відділень в посилці 64-річної громадянки правоохоронці виявили ще близько 5000 пачок цигарок без марок акцизного податку.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет.