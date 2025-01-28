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28 січня 2025, 13:14

Рятувальники показали наслідки удару росіян по Донеччині

28 січня 2025, 13:14
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фото: ДСНС
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У понеділок, 27 січня, російські окупанти завдали прицільного удару по місту Родинське на Донеччині

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Внаслідок обстрілу загинули дві людини. Пошкоджені три будинки та підприємство.

Виникла пожежа. Рятувальники загасили її.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по Родинському російська армія вдарила дроном і артилерією.

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