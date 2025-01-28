На Київщині через уламки дронів горів музей ретро-автомобілів

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Про це повідомив т.в.о. Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, передає RegioNews.

Від удару уламків у будівлі музею спалахнула пожежа. Працівники ДСНС загасили вогонь на площі 600 м2. За попередніми даними, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено.

Окрім того, наслідки атаки фіксуються ще в трьох районах області. Пошкоджено 2 приватні будинки, 3 нежитлові приміщення, 3 автомобілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також немає.

Оперативні групи продовжують роботу з ліквідації наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 25 січня Київщина опинилась під ударом ворожих БПЛА. "Ціллю" окупантів став 9-ти поверховий житловий будинок у Вишневому. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники евакуйовували місцевих жителів.