фото: facebook.com/prypiatstokhid

В национальном парке "Припять-Стоход" на Волыни возник масштабный пожар, который спасатели пытались погасить больше суток

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу нацпарка и "Суспільне".

Как отмечается в сообщении, загорелась сухая трава в пойме реки Припять в урочищах Торопельки, Стильно, Столянки, между селами Ветлы и Мукошин.

Пламя кое-где поднималось на высоту 10-12 метров.

Пресс-офицер главного управления ГСЧС на Волыни Александр Шумык рассказал, что возгорание возникло утром 27 января в болотистой местности, что затрудняло спасателям работу.

"Использовали спецтехнику, в частности болотоход "Богун". Пожар имел несколько очагов", — сказал он.

Напомним, ранее в Киеве произошел пожар на СТО, в результате которого загорелись автомобили.