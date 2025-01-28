На Черкащині рятувальники ліквідували наслідки удару ворожого дрона
Рятувальники ліквідували наслідки удару ворожого безпілотника на енергооб’єкт на Черкащині
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
В Уманському районі російський дрон уразив підприємство. На місці спалахнула пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати. Наслідки удару наразі уточнюються.
На місці працювали 45 рятувальників, залучались 12 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки безпілотників на енергооб’єкт у Черкаській області станом на ранок знеструмлені 72 населені пункти. Відновлювальні роботи тривають.
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