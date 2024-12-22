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22 декабря 2024, 17:50

На Волыни пьяный сотрудник ТЦК совершил ДТП

22 декабря 2024, 17:50
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ковеле произошла авария с участием военнослужащего. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал", – говорится в сообщении.

В военкомате отметили, что сотрудниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. В частности, предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии.

"Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины", – добавили в ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат из Буковины, совершивший пьяное смертельное ДТП, отделался штрафом.

ДТП алкоголь Волынская область ТЦК пьяный водитель
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