На Волині затримали Івана з Київщини, який "змінив стать" і став Іванкою, аби виїхати до Польщі

фото: ДПСУ

На станції "Ягодин" під час перевірки потяга до Холму один із пасажирів надав прикордонникам паспорт громадянки України на ім’я Іванка. Чоловіка, якого насправді звали Іван, затримали

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Аби переконати військовослужбовців у тому, що він і справді жінка, 25-річний житель Київщини пред’явив свідоцтво про народження, нібито отримане повторно після зміни імені та статі.

Прикордонники провели перевірку та з'ясували, що таке медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності відсутнє.

"Тож врешті подорожувальник зізнався, що він є чоловіком на ім’я Іван і що жодних операційних втручань йому не проводили та взагалі не планує це робити", – йдеться в повідомленні.

Про підроблення документів прикордонники повідомили Нацполіцію. Крім того, відносно чоловіка склали адмінматеріали за спробу незаконного перетину державного кордону.

Нагадаємо, одесит замаскувався під бабусю, щоб дістатися до Словаччини.

Раніше на Закарпатті 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон із Румунією з паспортом своєї сестри.