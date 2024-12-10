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10 декабря 2024, 07:45

На Волыни задержали Ивана из Киевщины, который "сменил пол" и стал Иванкой, чтобы выехать в Польшу

10 декабря 2024, 07:45
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фото: ГПСУ
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На станции "Ягодин" во время проверки поезда в Холм один из пассажиров предоставил пограничникам паспорт гражданки Украины на имя Иванка. Мужчину, которого на самом деле звали Иван, задержали

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Чтобы убедить военнослужащих в том, что он действительно женщина, 25-летний житель Киевщины предъявил свидетельство о рождении, якобы полученное повторно после смены имени и пола.

Пограничники провели проверку и выяснили, что такое медицинское свидетельство об изменении (коррекции) половой принадлежности отсутствует.

"Путешественник признался, что он мужчина по имени Иван и что никаких операционных вмешательств ему не проводили и вообще не планирует это делать", - говорится в сообщении.

О подлоге документов пограничники сообщили Нацполиции. Кроме того, в отношении мужчины составили админматериалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.

Напомним, одессит замаскировался под бабушку, чтобы добраться до Словакии.

Ранее на Закарпатье 44-летний житель Золотоноши, переодетый в женщину, пытался пересечь границу с Румынией с паспортом своей сестры.

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