На Волыни задержали Ивана из Киевщины, который "сменил пол" и стал Иванкой, чтобы выехать в Польшу
На станции "Ягодин" во время проверки поезда в Холм один из пассажиров предоставил пограничникам паспорт гражданки Украины на имя Иванка. Мужчину, которого на самом деле звали Иван, задержали
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Чтобы убедить военнослужащих в том, что он действительно женщина, 25-летний житель Киевщины предъявил свидетельство о рождении, якобы полученное повторно после смены имени и пола.
Пограничники провели проверку и выяснили, что такое медицинское свидетельство об изменении (коррекции) половой принадлежности отсутствует.
"Путешественник признался, что он мужчина по имени Иван и что никаких операционных вмешательств ему не проводили и вообще не планирует это делать", - говорится в сообщении.
О подлоге документов пограничники сообщили Нацполиции. Кроме того, в отношении мужчины составили админматериалы за попытку незаконного пересечения государственной границы.
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