Волинська єпархія ПЦУ виступила з поясненнями щодо "ікон" місцевих бізнесменів у соборі

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Після суспільного резонансу, викликаного появою зображень місцевих бізнесменів на стінах луцького кафедрального собору Волинська єпархія ПЦУ пояснила, що це данина традиції. Там наголошують, що християни зображали меценатів храмів ще із часів Візантії

Про це йдеться в заяві єпархії, передає RegioNews.

У повідомленні наголошується, що протягом тисячоліть існування Церкви склалася система й "земних нагород" для мирян, які були ктиторами, тобто піклувалися про доброустрій храмів.

У заяві єпархії наголошують, що ктиторські портрети на стінах храмів є давньою традицією, яка пішла ще з часів Візантії та Київської Русі, а також отримала своє продовження у часи Гетьманщини.

До прикладу, як зауважують у єпархії, на Троїцькій надбрамній церкві Києво-Печерської лаври є зображення Богдана Хмельницького. А на стіні Успенського собору є зображення князів Острозьких та гетьмана Івана Мазепи.

Водночас Волинська єпархія врахувала критику громадськості, тому вирішила змінити форму пошанування меценатів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилися фото, які свідчать, що на стінах Свято-Троїцького катедрального собору ПЦУ в Луцьку, де тривають реставраційні роботи, з’явилися портрети волинських бізнесменів.