Закарпатського блогера покарали штрафом за розпалювання релігійної ворожнечі

фото: Facebook

Суд у Хусті на Закарпатті визнав винним блогера Івана Микуляка у розпалюванні релігійної ворожнечі та покарав його штрафом

Про це повідомляє Zaxid.net, передає RegioNews.

Як зазначається у матеріалах суду, події, які стали об'єктом обвинувачення відбулися, коли фігурант проходив навчання на четвертому курсі приватного Чернівецького православного богословського інституту. Він створив сторінку у Facebook і публікував дописи, в яких називав ПЦУ "сатаністами" й звинувачував у зраді. Варто зазначити, що керівником згаданого інституту є протоієрей Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП Георгій Собят.

У документах суду також зазначається, що Іван Микуляк у серпні 2022 року опублікував допис, яким намагався дискредитувати ПЦУ, він називав їх "безбожниками та противниками православної віри".

У жовтні того ж року обвинувачений жалівся, що ПЦУ "захоплює майно й храми УПЦ" та збирає "сатанинський синод".

У суді обвинувачений не визнав провину й заявив, що його дописи не можуть ображати чиїхось почуттів. Однак свідки зазначали, що їм неприємні звинувачення у сектантстві.

Суддя визнав Івана Микуляка винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та оштрафував на 3400 тис. грн. Обвинувачений також має сплатити понад 7 тис. грн за судові експертизи. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова Тульчинської єпархії УПЦ МП на Вінниччині, митрополит Іонафан (Анатолій Єлецьких) через свого адвоката подав касаційну скаргу до Верховного суду на вирок, згідно з яким він отримав п’ять років тюрми.