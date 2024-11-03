Громада на Львівщині вийшла з УПЦ МП після відмови священника відспівувати полеглого бійця ЗСУ

фото: Максим Козицький

Релігійна громада села Віднів Куликівської територіальної громади на Львівщині вирішила розірвати стосунки з Московським патріархатом та приєднатись до Православної Церкви України.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає RegioNews.

Рішення про перехід до ПЦУ на загальних зборах прийняла релігійна громада села Віднів.

Козицький наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні ця релігійна громада "була осередком суперечок і конфліктів".

Він нагадав, що у жовтні цього року місцевий священник відмовлявся проводити чин похорону військовослужбовця, який загинув на війні. За словами голови ОВА, це стало каталізатором процесу остаточного виходу цієї громади від УПЦ МП.

Також відомо, що Храм Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів, який використовує релігійна громада, був збудований у 1738 році та є пам'яткою архітектури національного значення. Цей храм був останньою культовою спорудою на Львівщині, яка перебувала у власності релігійної громади в єдності з московським патріархатом.

"Наразі ще 7 релігійних громад на Львівщині залишаються у юрисдикції РПЦ. Сподіваюся, вони якнайшвидше позбудуться цієї ганьби", - додав Козицький.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт, що забороняє діяльність пов'язаних з Росією релігійних організацій, який фактично забороняє діяльність УПЦ МП, підтримує переважна більшість українців - 80%.