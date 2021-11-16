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16 листопада 2021, 10:45

У Луцьку чоловік купив в iнтернеті права і поскаржився поліцейським, що їх немає в "Дії"

16 листопада 2021, 10:45
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Фото: iз відкритих джерел
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У Луцьку чоловік купив в iнтернеті підроблене водійське посвідчення, а потім подзвонив в поліцію і поскаржився, що не може знайти його в електронному сервісі державних послуг "Дія"

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу патрульної поліції Волинської області.

"Патрульні отримали повідомлення про шахрайство. Заявник зателефонував на лінію " 102 " та повідомив, що через мережу Інтернет замовив собі водійські посвідчення категорії а, попередньо перерахувавши кошти в сумі 1000 гривень. Потім "документ" він забрав у відділенні пошти в Луцьку, і сплатив ще 3000 гривень. Також його здивував той факт, що" документ "відсутній в додатку" Дія", - йдеться в повідомленні.

Заявником виявився 19-річний місцевий житель. Правоохоронці перевірили його водійське посвідчення та виявили що воно має ознаки підробки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів і бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Раніше ми писали, що з грудня в українських водійських посвідченнях з'явиться Нова відмітка з кодом 78. Вона має на увазі, що водії зможуть керувати автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, а в її відсутність - з будь-якою.

Дія Волинь Нацполіція права

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