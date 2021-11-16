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16 ноября 2021, 10:45

В Луцке мужчина купил в интернете права и пожаловался полицейским, что их нет в "Дії"

16 ноября 2021, 10:45
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Фото: из открытых источников
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В Луцке мужчина купил в интернете поддельное водительское удостоверение, а затем позвонил в полицию и пожаловался, что не может найти его в электронном сервисе государственных услуг "Дія"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Волынской области.

"Патрульные получили сообщение о мошенничестве. Заявитель позвонил по телефону на линию "102" и сообщил, что через сеть интернет заказал себе водительские удостоверения категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен. Затем "документ" он забрал в отделении почты в Луцке, и оплатил еще 3000 гривен. Также его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дія", - говорится в сообщении.

Заявителем оказался 19-летний местный житель. Правоохранители проверили его водительское удостоверение и обнаружили что оно имеет признаки подделки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

Ранее мы писали, что с декабря в украинских водительских удостоверениях появится новая отметка с кодом 78. Она подразумевает, что водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а в ее отсутствие - с любой.

Дія Волынь Нацполиция права

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