09:10  15 листопада
За добу коронавірусом заразилися майже 11 тисяч українців
10:25  14 листопада
Кордон України посилять комплексами Нептун
19:20  14 листопада
Британія готова перекинути в Україну спецназ через загрозу вторгнення Росії
UA | RU
UA | RU
15 листопада 2021, 09:41

У додатку "Дія" з'явився сертифікат про одужання від коронавірусу

15 листопада 2021, 09:41
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У додатку "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів коронавірусом. Користувачам надаються два документи-внутрішній і міжнародний

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, кому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер Сертифіката та прізвище, ім'я та по батькові людини.

Відзначимо, згенерувати сертифікат в "Дія" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я про те, що у вас був коронавірус.

Сертифікат діє протягом 90 днів. При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон про електронну реєстрацію місця проживання. Реєстрація здійснюватиметься через портал "Дія".

Дія covid-сертифікат

На Київщині друком фейкових COVID-сертифікатів займалась підпільна типографія
12 листопада 2021, 16:22
В Одесі поліція викрила схему торгівлі фейковими COVID-сертифікатами
11 листопада 2021, 18:02
Житель Миколаєва в суді вимагає 1 мільйон компенсації через перевірку COVID-сертифікатів
11 листопада 2021, 17:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua