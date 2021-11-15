У додатку "Дія" з'явився сертифікат про одужання від коронавірусу

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У додатку "Дія" з'явився сертифікат для тих, хто перехворів коронавірусом. Користувачам надаються два документи-внутрішній і міжнародний

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

У внутрішньому сертифікаті відображається фото, кому належить документ, а також дата народження, термін дії, номер Сертифіката та прізвище, ім'я та по батькові людини.

Відзначимо, згенерувати сертифікат в "Дія" можна через 15 днів після того, як лікар внесе відповідні дані в електронну систему охорони здоров'я про те, що у вас був коронавірус.

Сертифікат діє протягом 90 днів. При цьому документ можна буде отримувати не частіше, ніж два рази на рік.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон про електронну реєстрацію місця проживання. Реєстрація здійснюватиметься через портал "Дія".