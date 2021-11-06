10:40  06 листопада
В Україні за добу антирекорд за смертністю від COVID-19 – 793 летальних випадки
12:48  05 листопада
"Слугу" Третьякову відсторонили від засідань Ради через образу померлого нардепа Полякова
10:06  06 листопада
Доба в ООС: вісім порушень "тиші" окупантами і один поранений український боєць
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2021, 13:36 77

Додаток "Дія" цієї ночі буде недоступним

06 листопада 2021, 13:36 77
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та більш потужний дата-центр. У період 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів буде недоступне

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно у застосунку та на порталі.

Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати у застосунок YourWallet або роздрукувати.

Якщо отримали COVID-сертифікат у застосунку завчасно, він залишиться та працюватиме, але його не можна бути замовити знову в цей проміжок часу, зазначили в прес-службі.

Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, найближчої ночі ПриватБанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів.

Дія Мінцифри документ covid-сертифікат

Рада дозволила реєструвати місце проживання через "Дію"
05 листопада 2021, 15:05
Стало відомо, хто зможе отримати сертифікат про одужання від COVID-19
04 листопада 2021, 19:19
У Харкові викрили 17-річного хлопця на підробці "Дії"
03 листопада 2021, 15:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua