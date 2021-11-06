Додаток "Дія" цієї ночі буде недоступним
У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та більш потужний дата-центр. У період 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів буде недоступне
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри, передає RegioNews.
Як зазначається в повідомленні, необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно у застосунку та на порталі.
Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати у застосунок YourWallet або роздрукувати.
Якщо отримали COVID-сертифікат у застосунку завчасно, він залишиться та працюватиме, але його не можна бути замовити знову в цей проміжок часу, зазначили в прес-службі.
Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, найближчої ночі ПриватБанк призупинить грошові перекази, роботу банкоматів і терміналів.