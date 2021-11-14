У водійських посвідченнях українців з'явиться нова відмітка

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З грудня в українських водійських посвідченнях з'явиться нова відмітка з кодом 78. Вона означає, що водії зможуть керувати автомобілем тільки з автоматичною коробкою передач, а в її відсутність - з будь-якою

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Зміни не торкнуться тих водіїв, яким водійські посвідчення були видані раніше.

На посвідченні водія інформація про обмеження в управлінні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, як в країнах ЄС, а не піктограм, як раніше.

Зокрема, будуть відображатися у вигляді кодів: медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати і так далі), пристосування транспортного засобу (модифікована Трансмісія, пристосована педаль зчеплення, і так далі), управління транспортним засобом тільки в денні години, тільки без пасажирів, в межах міста/регіону і так далі.

Раніше ми писали, що з п'ятниці, 5 листопада, українці можуть отримати водійські права поштою. Замовити документ можна онлайн.