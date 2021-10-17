На Волині у страшній ДТП загинула мати трьох дітей
У суботу, 16 жовтня, внаслідок аварії у Володимирі-Волинському Волинської області загинула 28-річна жінка
Про це пише RegioNews з посиланням на видання БУГ.
Смертельна аварія сталась на вулиці Зимнівській.
У загиблої залишилося троє малолітніх дітей: сини віком 10 та 7 років і донька, якій не виповнилося і року.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині у ДТП за участі маршрутки і "швидкої" постраждали шестеро людей.
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