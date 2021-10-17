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17 жовтня 2021, 17:21 11

На Волині у страшній ДТП загинула мати трьох дітей

17 жовтня 2021, 17:21 11
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Фото з відкритих джерел
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У суботу, 16 жовтня, внаслідок аварії у Володимирі-Волинському Волинської області загинула 28-річна жінка

Про це пише RegioNews з посиланням на видання БУГ.

Смертельна аварія сталась на вулиці Зимнівській.

У загиблої залишилося троє малолітніх дітей: сини віком 10 та 7 років і донька, якій не виповнилося і року.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині у ДТП за участі маршрутки і "швидкої" постраждали шестеро людей.

ДТП Волинська область аварія

 
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