На Волыни в страшном ДТП погибла мать троих детей

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В субботу, 16 октября, в результате аварии во Владимире-Волынском Волынской области погибла 28-летняя женщина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание БУГ.

Смертельная авария произошла на улице Зимнівській.

У погибшей осталось трое малолетних детей: сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.

Напомним, на Днепропетровщине в ДТП с участием маршрутки и "скорой" пострадали шесть человек.