На Волыни в страшном ДТП погибла мать троих детей
В субботу, 16 октября, в результате аварии во Владимире-Волынском Волынской области погибла 28-летняя женщина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание БУГ.
Смертельная авария произошла на улице Зимнівській.
У погибшей осталось трое малолетних детей: сыновья в возрасте 10 и 7 лет и дочь, которой не исполнилось и года.
Напомним, на Днепропетровщине в ДТП с участием маршрутки и "скорой" пострадали шесть человек.
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