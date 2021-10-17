На Дніпропетровщині у ДТП за участі маршрутки і "швидкої" постраждали шестеро людей

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У Дніпропетровській області зіткнулись маршрутний міжміський мікроавтобус та автомобіль екстреної медичної допомоги, внаслідок чого постраждали шестеро осіб

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Це сталось в селищі Підлужжя Верхньодніпровської міської територіальної громади Кам’янського району. Відбулося зіткнення автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jamper та маршрутного міжміського мікроавтобуса Volkswagen LT-35.

Мікроавтобус рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро". Від удару Volkswagen з’їхав у кювет та перекинувся на бік.

На момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 людей, в транспортному засобі медиків перебували троє працівників. Внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів маршрутного таксі. Трьох постраждалих жінок та двох постраждалих чоловіків народження госпіталізували до Кам’янської міської лікарні швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

У всіх постраждалих - травми легкого ступеня тяжкості (забої різних частин тіла). Ще одна постраждала від госпіталізації відмовилась.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі водій маршрутки в’їхав у бетонний стовп, внаслідок чого постраждало дев'ять пасажирів.