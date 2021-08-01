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01 серпня 2021, 13:12 361

На Волині у ДТП постраждали семеро людей

01 серпня 2021, 13:12 361
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Фото: Нацполіція
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У Волинській області поблизу села Софіївка трапилася ДТП за участі автомобілів BMW та Renault Trafic. В результаті зіткнення семеро людей опинилося у лікарні

Як передає RegioNews, про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Зазначається, що за кермом легковика BMW перебував 33-річний лучанин. Попередньо, водій виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Renault Trafic під керуванням 35-річного жителя Харківської області.

Внаслідок події постраждали обидва водії транспортних засобів та п’ять пасажирів Renault Trafic. Їх усіх госпіталізували.

У Луцькому районі зіткнулися BMW та Renault Trafic: семеро людей у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині пасажирський автобус зіткнувся з фурою.

ДТП аварія події авто поліція медики

 
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