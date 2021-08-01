На Волыни в ДТП пострадали семь человек

Фото: Нацполиция

В Волынской области вблизи села Софиевка произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Renault Trafic. В результате столкновения семь человек оказались в больнице

Как передает RegioNews, об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

Отмечается, что за рулем легковушки BMW находился 33-летний житель Луцка. Предварительно, водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Renault Trafic под управлением 35-летнего жителя Харьковской области.

В результате происшествия пострадали оба водителя транспортных средств и пять пассажиров Renault Trafic. Их всех госпитализировали.

В Луцком районе столкнулись BMW и Renault Trafic: семь человек в больнице", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине пассажирский автобус столкнулся с фурой.