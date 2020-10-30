В Луцке объявили дату второго тура выборов городского головы

Выборы назначили на 15 ноября

Выборы назначили на 15 ноября

Фото из открытых источников

Луцкая городская территориальная избирательная комиссия по результатам проведения местных выборов 25 октября 2020 года приняла решение о проведении повторного голосования на выборах городского головы, назначив их на 15 ноября.

Об этом сообщается на веб-сайте Луцкого горсовета, пишет RegioNews.

Именные приглашения будут переданы участковым избирательным комиссиям 9 ноября и должны быть доставлены каждому избирателю не позже 11 ноября.

Списки избирателей для проведения повторного голосования будут изготовлены на основе данных Государственного реестра избирателей и переданы участковым избирательным комиссиям 12 ноября.

Напомним, во втором туре выборов мэра Луцка встретятся Игорь Полищук и Богдан Шиба. Фаворитом гонки считают Игоря Полищука.