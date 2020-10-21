Поїзд із депутатами від "Слуги народу" прибув на Донбас

Військові відвезуть їх на лінію розмежування

Військові відвезуть їх на лінію розмежування

Фото: Facebook

Поїзд із народними депутатами від фракції “Слуга народу”, які 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, прибув до Костянтинівки.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

За словами глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, тепер депутати переходять у повне підпорядкування військових.

Він також додав, що нардепи правлячої партії "хотіли зробити поїздку без преси”, але ЗМІ все одно дізналися про неї. Він стверджує, що політики не хочуть робити з цього піар.

Журналісти також повідомляють, що між Арахамією та одним з чоловіків сталася словесна перепалка. Голові правлячої фракції дорікнули за наміри скоротити чисельність армії.

Народні депутати спілкуються з місцевими мешканцями, потім автобуси з військовими розвезуть їх у різні точки на лінії розмежування.

Нагадаємо, 21 жовтня "Слуги народу" поїхали на Донбас: будуть спілкуватися з військовими та місцевими мешканцями.