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21 октября 2020, 16:57 2

На Волыни уволили председателя УИК, который агитировал за одного из кандидатов на должность мэра

21 октября 2020, 16:57 2
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Полномочия председателя участковой избирательной комиссии прекратили досрочно в связи с грубым нарушением законодательства
Полномочия председателя участковой избирательной комиссии прекратили досрочно в связи с грубым нарушением законодательства
Фото из открытых источников
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В Нововолынске председателя участковой избирательной комиссии Николая Киричика, который нарушил избирательное законодательство и публично агитировал голосовать за кандидата в мэры Виктора Сапожникова, отстранили от исполнения обязанностей.

Об этом сообщил председатель Нововолынской городской территориальной избирательной комиссии Виктор Порплица, пишет RegioNews со ссылкой на НВИП.

Нововолынская городская ТИК передала материалы дела в полицию, поскольку в действиях Николая Киричика усматриваются признаки админправонарушения.

Согласно Избирательному кодексу Украины (п. 3 ч.1 ст. 57), участие в предвыборной агитации запрещается членам избирательных комиссий во время выполнения их обязанностей на срок осуществления полномочий. Если вину Киричика докажут, то его ждет штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как известно, Николая Киричика назначили председателем участковой избирательной комиссии 6 октября 2020 года, а уже через неделю кандидат на должность Нововолынского городского головы Виктор Сапожников опубликовал видео, в котором Николай Киричик выражает поддержку пока еще действующему мэру шахтерского города.

Напомним, вчера ЦИК изменила состав Николаевского горизбиркома.

Волынь нарушение Волынская область агитация ТИК Нововолынск избирательный участок
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