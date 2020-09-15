У Луцьку лідером симпатій виборців є партія "За майбутнє" - РЕЙТИНГ

На другому місці – "Євросолідарність", на третьому – місцевий Громадянський рух "СВІДОМІ"

На другому місці – "Євросолідарність", на третьому – місцевий Громадянський рух "СВІДОМІ"

Фото з відкритих джерел

Партія уродженця Волині, народного депутата, олігарха Ігоря Палиці «За майбутнє» є лідером електроальних симпатій на виборах до Луцької міської ради.

Про це йдеться у результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

Так, відповідно до результатів, серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, найбільшу підтримку має партія "За майбутнє" – 30,4%.

На другому місці партія"Європейська солідарність" – 14,7%.

За Громадянський рух "СВІДОМІ" готові віддати голоси 13,8% виборців у Луцьку.

Також прохідний бар'єр долають: "Слуга народу" (9,1%), Свобода (6,4%), Батьківщина (6,2%).

Натомість партії "Голос", "Сила і Честь", Радикальна партія "Олега Ляшка", "Опозиційна платформа "За життя" та інші не потрапляють до Луцькради.

Нагадаємо, кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня. У партії досі немає єдиного рішення про те, хто саме це буде.