17:07  15 вересня
Якщо Фокін не прийде до Ради, за його заяви відповідатиме Кравчук – Качура
17:19  15 вересня
Місцеві вибори 2020: Кого кияни хочуть бачити на посаді мера столиці
17:54  15 вересня
На Донбасі за добу підірвалися троє українських військових
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2020, 15:05 7

У Луцьку лідером симпатій виборців є партія "За майбутнє" - РЕЙТИНГ

15 вересня 2020, 15:05 7
Читайте также на русском языке
На другому місці – "Євросолідарність", на третьому – місцевий Громадянський рух "СВІДОМІ"
На другому місці – "Євросолідарність", на третьому – місцевий Громадянський рух "СВІДОМІ"
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Партія уродженця Волині, народного депутата, олігарха Ігоря Палиці «За майбутнє» є лідером електроальних симпатій на виборах до Луцької міської ради.

Про це йдеться у результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг", пише RegioNews.

Так, відповідно до результатів, серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором, найбільшу підтримку має партія "За майбутнє" – 30,4%.

На другому місці партія"Європейська солідарність" – 14,7%.

За Громадянський рух "СВІДОМІ" готові віддати голоси 13,8% виборців у Луцьку.

Також прохідний бар'єр долають: "Слуга народу" (9,1%), Свобода (6,4%), Батьківщина (6,2%).

Натомість партії "Голос", "Сила і Честь", Радикальна партія "Олега Ляшка", "Опозиційна платформа "За життя" та інші не потрапляють до Луцькради.

Нагадаємо, кандидат у мери Луцька від "Слуг народу" стане відомим у середині вересня. У партії досі немає єдиного рішення про те, хто саме це буде.

вибори партїї рейтинг Слуга народа Луцьк горсовет Батьківщина соціологія Європейська солідарність ВО Свобода За майбутнє
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні скасували довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах
15 вересня 2020, 14:59
НАБУ просить генпрокурора підписати підозру "слузі" Юрченку
15 вересня 2020, 14:52
Розчарувався у партії: від керівника волинських "Слуг народу" Стернійчука пішов помічник
15 вересня 2020, 14:42
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Консерви" Богдана. Як звільнення глави Чернігівської ОДА пов’язане з реінкарнацією колишнього соратника Зеленського
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Буковині
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »