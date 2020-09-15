В Україні скасували довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

За закон проголосували 325 нардепів

За закон проголосували 325 нардепів

Верховна Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Парламентарії схвалили відповідний законопроєкт №3995.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За документ проголосували 325 нардепів.

У пояснювальній записці зазначено, що згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.

"Зазначений строк може істотно перешкодити кандидатів в депутати на місцевих виборах бути зареєстрованими для участі у місцевих виборах, що, в свою чергу, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права", - зазначається в ній.

При цьому довідка про наявність чи відсутність судимості потрібна не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Згідно з чинним законодавством, зазначену довідку не потрібно надавати:

кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб);

кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

У зв'язку з цим даний закон виключає норму Виборчого кодексу України, яка вимагає надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах. Кандидат повинен буде вказати свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня офіційно стартувала реєстрація кандидатів на місцевих виборах, подання документів триватиме до 24 вересня включно.