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15 вересня 2020, 14:59 4

В Україні скасували довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах

15 вересня 2020, 14:59 4
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За закон проголосували 325 нардепів
За закон проголосували 325 нардепів
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Верховна Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах. Парламентарії схвалили відповідний законопроєкт №3995.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За документ проголосували 325 нардепів.

У пояснювальній записці зазначено, що згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України № 1256 від 29.11.2016, таку довідку надають протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.

"Зазначений строк може істотно перешкодити кандидатів в депутати на місцевих виборах бути зареєстрованими для участі у місцевих виборах, що, в свою чергу, є обмеженням реалізації пасивного виборчого права", - зазначається в ній.

При цьому довідка про наявність чи відсутність судимості потрібна не від усіх кандидатів на місцевих виборах. Згідно з чинним законодавством, зазначену довідку не потрібно надавати:

  • кандидатам у депутати сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб);
  • кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

У зв'язку з цим даний закон виключає норму Виборчого кодексу України, яка вимагає надання довідки про наявність або відсутність судимості для деяких кандидатів на місцевих виборах. Кандидат повинен буде вказати свою несудимість в автобіографії, без надання довідки.

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня офіційно стартувала реєстрація кандидатів на місцевих виборах, подання документів триватиме до 24 вересня включно.

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