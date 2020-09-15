НАБУ просить генпрокурора підписати підозру "слузі" Юрченку

Венедиктова вважає, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо

Венедиктова вважає, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо

Фото: УП

Національне антикорупційне бюро України просить генпрокурора Ірину Венедиктову підписати підозру народному депутату від "Слуги народу" Олександру Юрченку. Він фігурує у кримінальній справі про отримання хабаря.

Як повідомляє RegioNews, про це йдеться в повідомленні НАБУ Facebook.

Зазначається, що в рамках розслідування корупційної схеми Венедиктової направили проєкт повідомлення про підозру нардепу, але станом на сьогодні листи залишилися без відповіді.

Нагадаємо, 13 вересня нардеп Гео Лерос повідомив, що НАБУ затримала на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка, який взяв перші $13 тисяч з $200 тисяч, які передбачалися нардепу за законопроект, пов'язаний з побутовими відходами.

14 вересня стало відомо, що нардеп Юрченко добровільно покидає фракцію "Слуга народу", він написав відповідну заяву.

15 вересня з трибуни Верховної Ради генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підстав для вручення підозри "слузі народу" Юрченку недостатньо.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро опублікувало записи розмов народного депутата Олександра Юрченка та його посередника про отримання хабаря за законопроект про відходи.