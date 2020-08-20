Сын Юрия Бойко может стать владельцем Волыньоблэнерго
АМКУ рассмотрит передачу более 50% акции Волыньоблэнерго сыну Юрия Бойко Анатолию
АМКУ рассмотрит передачу более 50% акции Волыньоблэнерго сыну Юрия Бойко Анатолию
Антимонопольный комитет в ходе заседания 20 августа рассмотрит вопрос о приобретении пакета акций АО Волыньоблэнерго компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" Анатолия Бойко.
Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ, пишет RegioNews со ссылкой на НВ.
В результате сделки компания Оникс получит контроль более чем над 50% акций Волыньоблэнерго. Материалы по делу имеют статус "с ограниченным доступом".
По данным портала ring.org.ua , учредителем и руководителем АО ЗНВКИФ "Оникс" является Анатолий Юрьевич Бойко - сын народного депутата и руководителя фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Юрия Бойко.
Напомним, 17 августа Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II .
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