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20 августа 2020, 14:37 8

Сын Юрия Бойко может стать владельцем Волыньоблэнерго

20 августа 2020, 14:37 8
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АМКУ рассмотрит передачу более 50% акции Волыньоблэнерго сыну Юрия Бойко Анатолию
АМКУ рассмотрит передачу более 50% акции Волыньоблэнерго сыну Юрия Бойко Анатолию
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Антимонопольный комитет в ходе заседания 20 августа рассмотрит вопрос о приобретении пакета акций АО Волыньоблэнерго компанией АО ЗНВКИФ "Оникс" Анатолия Бойко.

Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ, пишет RegioNews со ссылкой на НВ.

В результате сделки компания Оникс получит контроль более чем над 50% акций Волыньоблэнерго. Материалы по делу имеют статус "с ограниченным доступом".

По данным портала ring.org.ua , учредителем и руководителем АО ЗНВКИФ "Оникс" является Анатолий Юрьевич Бойко - сын народного депутата и руководителя фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Юрия Бойко.

Напомним, 17 августа Илья Кива подарил Вадиму Рабиновичу его портрет на фоне Шевченко, Наполеона и Николая II .

облэнерго ОПЗЖ Волынь АМКУ Волынская область Юрий Бойко энергетика
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