Кандидатов в мэры Луцка хотят обязать проходить психологические тесты
Им предлагают пройти тесты на шизофрению, нарциссизм и психопатию
Им предлагают пройти тесты на шизофрению, нарциссизм и психопатию
На сайте луцкого городского совета появилась петиция, автор которой предлагает перенять инициативу Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно медосмотра.
Соответствующую электронную петицию зарегистрировали 31 июля, пишет RegioNews.
Луцке стоит перенять инициативу Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно медосмотра. Предлагаю обязать будущих кандидатов в мэры пройти психологические тесты нарциссизмом, психопатией, шизофренией. Луцке нужно психологически здоровое руководство", – пишет автор петиции Максим Крысюк.
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