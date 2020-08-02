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02 августа 2020, 10:20 5

Кандидатов в мэры Луцка хотят обязать проходить психологические тесты

02 августа 2020, 10:20 5
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На сайте луцкого городского совета появилась петиция, автор которой предлагает перенять инициативу Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно медосмотра.

Соответствующую электронную петицию зарегистрировали 31 июля, пишет RegioNews.

Луцке стоит перенять инициативу Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно медосмотра. Предлагаю обязать будущих кандидатов в мэры пройти психологические тесты нарциссизмом, психопатией, шизофренией. Луцке нужно психологически здоровое руководство", – пишет автор петиции Максим Крысюк.

Читайте также: Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка.

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