На Волыни зафиксировали сразу три вспышки коронавируса

Больше всего людей за минувшие сутки заболело в гериатрическом пансионате

Больше всего людей за минувшие сутки заболело в гериатрическом пансионате

На Волыни зафиксировали сразу три вспышки заболевания COVID-19, самый большой из которых - в гериатрическом пансионате в селе Белосток Луцкого района, где подтвердили коронавирус у 27 человек, из них 22 - за последние сутки.

Об этом проинформировала главный государственный санитарный врач Волынской области Наталия Янко, сообщает RegioNews ссылкой на Укринформ.

По ее словам, в гериатрическом заведении болеют шестеро работников и 21 житель. Трое подопечных пансионата находятся в инфекционной больнице, остальные - в отделениях стационарного ухода заведения. Работники лечатся амбулаторно, заболевание протекает в легкой форме. Принимаются все необходимые меры по локализации вспышки.

Кроме гериатрического пансионата, в области есть еще два крупных очага коронавируса.

НА ООО "Рута" зафиксировано 14 случаев заболевания. Обследовано 109 работников предприятия, получено 82 отрицательных результата ПЦР-тестирования, еще 13 тестов в работе. Начало вспышки зафиксировано 15 июля, все больные находятся на амбулаторном лечении, в самоизоляции - 15 человек.

Еще одна вспышка - на Нововолынской швейной фабрике. Там заболели шесть работников предприятия и двое контактных лиц. Установлен круг из 32 контактных лиц (20 - на предприятии и 12 за его пределами). Все они находятся под домашним наблюдением. Предприятие с понедельника прекратило деятельность с целью недопущения распространения заболевания.

Напомним, сегодня в Славянске девять работников городского совета отправили на самоизоляцию из-за обнаруженного у мэра города коронавируса.