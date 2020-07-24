КПВВ "Новотроїцьке" працює в штатному режимі - Держприкордонслужба
КПВВ "Новотроїцьке" на адмінкордоні між Україною та окупованим Донбасом працює у штатному режимі, щоденно з 07:00 до 20:00. Сьогодні на окуповані території пропустили вже 107 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.
Станом на 12:00 сьогодні, через КПВВ "Новотроїцьке" до ТОТУ попрямувало 107 осіб і 5 транспортних засобів, а до контрольованої території України – 16 осіб та 2 транспортних засоби", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники та правозахисники інформують громадян про можливі ризики непропуску представниками окупаційної влади.
Відзначається, що після повернення на підконтрольні території громадяни зобов'язані проходити 14-денну самоізоляцію, реєструючись в додатку "Дій вдома".
Раніше повідомлялося, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.