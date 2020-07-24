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24 липня 2020, 15:41 1

КПВВ "Новотроїцьке" працює в штатному режимі - Держприкордонслужба

24 липня 2020, 15:41 1
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З боку тимчасово окупованих територій пропуск громадян здійснюється повільно
З боку тимчасово окупованих територій пропуск громадян здійснюється повільно
Фото: з відкритих джерел
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КПВВ "Новотроїцьке" на адмінкордоні між Україною та окупованим Донбасом працює у штатному режимі, щоденно з 07:00 до 20:00. Сьогодні на окуповані території пропустили вже 107 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

Станом на 12:00 сьогодні, через КПВВ "Новотроїцьке" до ТОТУ попрямувало 107 осіб і 5 транспортних засобів, а до контрольованої території України – 16 осіб та 2 транспортних засоби", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники та правозахисники інформують громадян про можливі ризики непропуску представниками окупаційної влади.

Відзначається, що після повернення на підконтрольні території громадяни зобов'язані проходити 14-денну самоізоляцію, реєструючись в додатку "Дій вдома".

Раніше повідомлялося, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.

окупація прикордонники кордон КПВВ самоізоляція
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