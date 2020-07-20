Хакер из Луцка шантажировал жителей Австрии

Киберпреступник шифровал данные компьютеров и требовал у их владельцев "выкуп"

Киберпреступник шифровал данные компьютеров и требовал у их владельцев "выкуп"

Фото из открытых источников

Лучанин создал вредоносное программное обеспечение, с помощью которого шифровал данные компьютеров пользователей Австрии.

Об этом сообщают в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины, пишет RegioNews.

После инфицирования пользователям поступало уведомления о необходимости уплаты "выкупа". С владельцев зараженных компьютеров мужчина требовал от 600 до тысячи долларов США. Пострадавшие должны были переводить деньги на криптовалютний кошелек.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. По результатам обыска изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, жесткие диски. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз. Сейчас устанавливается полный круг потерпевших лиц.

По данному факту открыто уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, на Буковине подросток сбывал данные нескольких миллионов интернет-пользователей со всего мира