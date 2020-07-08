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08 липня 2020, 14:02 2

Головний патрульний поліцейський Волині почубився з підлеглим

08 липня 2020, 14:02 2
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Постраждалий патрульний каже, що причиною стало відео з інтернету, про яке "він і гадки не має"
Постраждалий патрульний каже, що причиною стало відео з інтернету, про яке "він і гадки не має"
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Начальник патрульної поліції Волинської області Андрій Крутень застосував силу до свого підлеглого.

Про це йдеться в сюжеті ТРК "АВЕРС" та на сайті Волинь.ua, пише Regionews.

За даними цих ЗМІ, інформацію вони отримали із власних джерел в управлінні патрульної поліції.

Постраждалий патрульний Віталій Сень звернувся до лікарні, щоб зафіксувати побої.

Віталій Сень неохоче коментує інцидент. Каже,що начальник прийшов до нього на КПП, почав нецензурно лаятися, погрожувати та застосував до нього силу. Причиною конфлікту, за словами потерпілого, є відео в інтернеті, на яке посилався начальник. Яке конкретно відео мав на увазі Андрій Крутень і чому воно спровокувало таку реакцію, підлеглий не знає.

Наразі деталі інциденту уточнюються.

Нагадаємо, 2 липня у КМДА побилися депутат Київради та заступник головного архітектора Києва.

Волинська область Волинь патрульна поліція бійка начальник
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